ГБР сообщило о подозрении в пытках двум патрульным Одессы

Правоохранителям грозит до 10 лет тюрьмы.

ГБР сообщило о подозрении в пытках двум патрульным Одессы
Фото: ГБР

Следователи теруправления Государственного бюро расследований Николаева сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам патрульной полиции в Одесской области, которые дубинкой выбивали признания из задержанных.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе, полицейские незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в опорный пункт. Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки, в совершении чего правоохранители заставляли признаться задержанных.

"С целью получения нужных показаний и признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли к нему психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что поличейских обвиняют в пытках, то есть - "умышленном причинении сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить от него признание".

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, в августе ГБР разработало Инструкцию, определяющую механизм действий в случае, если кто-либо подвергся физическому и моральному давлению со стороны правоохранителей.

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