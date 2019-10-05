В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали

Из-за дождя и строительства метро по соседству под зданием размыло пески.

В центре Днепра под общежитием НТУ "Днепровская политехника" провалился асфальт. Из-за образовавшейся дыры шириной около трех метров фундамент просел, здание начало деформироваться, и студентов пришлось эвакуировать.

Как сообщает "Информатор", из-за дождя и строительства метро по соседству под зданием размыло пески, и асфальт попросту рухнул. Похожую ситуацию часто отмечают на соседних улицах. Из-за непрекращающегося дождя вода затекает под здание, что делает ситуацию аварийной.

Фото: dp.informator.ua / Глеб Пархомец

Фото: dp.informator.ua / Глеб Пархомец

Спасатели эвакуировали около 200 человек.

Из-за угрозы разрушения здания общежития, временно перекрыли несколько улиц в центре города. Проспект Яворницкого от улицы Гончара до Героев Крут. Проспект Гагарина от улицы Паторжинского к проспекту Яворницкого. Остановлено также движение трамваев на участке от улицы Чернышевского в сторону больницы имени Мечникова.