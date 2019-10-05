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2019-10-05
В Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человека
Причина взрыва устанавливается.
Фото: police.dn.ua
В одном из многоквартирных домов в прифронтовой Марьинке в субботу произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека - мужчина и женщина.
Об этом говорится в сообщении областного управления полиции.
Взрыв произошел около 15:20, о происшествии в полицию сообщили другие местные жители.
Причина взрыва устанавливается.
Фото: police.dn.ua
Фото: police.dn.ua
По данному факту будет открыто уголовно производство.
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