В Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человека

Фото: police.dn.ua

В одном из многоквартирных домов в прифронтовой Марьинке в субботу произошел взрыв. В результате происшествия погибли два человека - мужчина и женщина.

Об этом говорится в сообщении областного управления полиции.

Взрыв произошел около 15:20, о происшествии в полицию сообщили другие местные жители.

Причина взрыва устанавливается.

Фото: police.dn.ua

Фото: police.dn.ua

По данному факту будет открыто уголовно производство.