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2019-09-21
Освобожденный моряк Чулиба и собака с буксира "Яны Капу" встретились после 10 месяцев разлуки
Джесси находится в Херсонской области в семье Чулибы.
?РоSSия вернула Украине собаку с буксира "Яны Капу"
Фото: facebook.com/nikolay.polozov
Освобожденный украинский военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил роSSийский адвокат Николай Полозов.
"Всех причастных к этому событию поздравляю!" – написал адвокат.
РоSSия вернула в Украину собаку, которая жила на буксире "Яны Капу", захваченном в Керченском проливе, в конце июля. Джесси отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Сейчас она находится в Херсонской области.
Ранее отец Сергея Роман Чулиба заявил, что Джесси вернется к морякам, как только экипаж получит судно.
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