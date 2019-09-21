Освобожденный моряк Чулиба и собака с буксира "Яны Капу" встретились после 10 месяцев разлуки

Джесси находится в Херсонской области в семье Чулибы.

Освобожденный моряк Чулиба и собака с буксира "Яны Капу" встретились после 10 месяцев разлуки
?РоSSия вернула Украине собаку с буксира "Яны Капу"
Фото: facebook.com/nikolay.polozov

Освобожденный украинский военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил роSSийский адвокат Николай Полозов.

"Всех причастных к этому событию поздравляю!" – написал адвокат.

РоSSия вернула в Украину собаку, которая жила на буксире "Яны Капу", захваченном в Керченском проливе, в конце июля. Джесси отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы. Сейчас она находится в Херсонской области.

Ранее отец Сергея Роман Чулиба заявил, что Джесси вернется к морякам, как только экипаж получит судно.

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