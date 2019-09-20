Одесский горсовет расторг договор с поставщиком продуктов в школу, где отравились дети

В столовой обнаружили просроченные и замороженные продукты.

Одесский горсовет расторг договор с поставщиком продуктов в школу, где отравились дети
Фото: zik.ua

Комиссия Одесского горсовета обнаружила нарушения в столовой школы №11, где отравились 53 ученика. Об этом сегодня соощила директор департамента образования города Елена Буйневич, пишет местное издание "Думская".

В холодильниках столовой комиссия обнаружила просроченные и замороженные продукты, а также ряд других нарушений.

"Окончательные выводы дадут эксперты, на этом основании виновные будут привлечены к ответственности, но уже сейчас решено разовать договорные отношения с фирмой-поставщиком продуктов питания в эту школу", - сказала Буйневич.

После инцидента горсовет решил проверить питание детей во всех городских школах, так как частично оно финансируется из бюджета.

По факту отравления детей открыто уголовное производство по статье 325 - нарушение санитарных правил и норм относительно предотврадения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Напомним, на этой неделе в Одесскую инфекционную больницу обратились 27 школьников с симптомами острой кишечной инфекции, у детей в возрасте 6-10 лет диагностировали сальмонеллез. Позже количество пострадавших возросло до 53 человек.

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