Во Львове маленький ребенок умер от менингококковой инфекции

Медики должны выяснить, с кем контактировал погибший.

Во Львове от менигококковой инфекции умер малолетний ребенок. Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет, сообщает местное издание Zaxid.net.

"Заболевание развивалось стремительно. У ребенка поднялась температура, появилась рвота, появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию. Ребенка отвезли в больницу в Меденичах Дрогобычского района. Но состояние ухудшалось и ребенка госпитализировали во Львов, в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы", - рассказал замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Мальчик поступил в больницу во второй половине дня во вторник, 17 сентября, а ночью скончался.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому медикам предстоить выяснить, с кем контактировал ребенок и есть ли у его окружения похожие симптомы.