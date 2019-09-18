Во Львове маленький ребенок умер от менингококковой инфекции

Медики должны выяснить, с кем контактировал погибший.

Во Львове маленький ребенок умер от менингококковой инфекции

Во Львове от менигококковой инфекции умер малолетний ребенок. Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет, сообщает местное издание Zaxid.net.

"Заболевание развивалось стремительно. У ребенка поднялась температура, появилась рвота, появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию. Ребенка отвезли в больницу в Меденичах Дрогобычского района. Но состояние ухудшалось и ребенка госпитализировали во Львов, в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы", - рассказал замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

Мальчик поступил в больницу во второй половине дня во вторник, 17 сентября, а ночью скончался.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому медикам предстоить выяснить, с кем контактировал ребенок и есть ли у его окружения похожие симптомы.

Напомним, в августе в Хмельницкой области у ребенка подтвердили дифтерию. Девочка была привита, заболевание протекало в легкой форме.

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