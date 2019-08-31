В крупных европейских музеях появятся аудиогиды на украинском языке

Внедрением аудиогидов занимается Украинский институт.

В крупных европейских музеях появятся аудиогиды на украинском языке
Музей "POLIN"
Фото: Украинский институт

В ближайшее время в трех европейских музеях будут работать аудиогиды на украинском языке.

Как сообщает пресс-служба Украинского института, в 2018 году пилотным проектом стал запуск аудиогида в Национальном музее в Варшаве.

В августе 2019-го украиноязычная аудиоэкскурсия появилась в Варшавском Музее истории польских евреев "POLIN".

"Для нас большая честь, что "POLIN" поддержал такую важную для Украины инициативу и увеличил возможности для украиноязычного сегмента посетителей, – говорит гендиректор Украинского института Владимир Шейко. – Мы верим, что через проекты такого формата очерчивается украинская субъектность в мировом контексте, потому что такие музеи, как "POLIN" посещают миллионы туристов со всего мира".

Для постоянной экспозиции музея "POLIN", которая представляет 1000 лет истории польских евреев, разработали более 200 аудио-экскурсий.

В этом году ожидается, что аудиогиды на украинском языке также будут доступны в венском Бельведере. Следующей страной, где воплотят инициативу, станет Германия.

Проект аудиогидов запустили для популяризации украинского языка и культуры в мире.

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