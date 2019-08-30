В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)

В результате пожара пострадало два сотрудника предприятия, погибших нет.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

В селе Чишки возле Львова днем 30 августа возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк", которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками.

Об этом сообщил руководитель ОО "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Возгорание началось около 13:50. Свидетель пожара в фейсбуке заявил, что огонь охватил основные корпусы предприятия, технику. По его словам, тепло огня ощущается на расстоянии нескольких сотен метров.

На место пожара отправились спасатели и бригады скорой помощи.

Обновление. Пожар в одноэтажном складском здании на территории химпредприятия локализован. В результате пожара пострадало два сотрудника предприятия.

ГосЧС сообщает, что по состоянию на 15:44 пожар был локализован на площади 2 тыс кв м. К тушению привлечены 114 человек личного состава и 30 единиц техники ГСЧС.

Глава ведомства Николай Чечеткин уточнил, что площадь здания, в котором возник пожар, составляет 10 тыс кв м (100х100м).

Обновление 19:24. Спасатели ликвидировали пожар в 18:17.

По оперативной информации, огнем уничтожено грузовик и 3 легковых автомобиля. Обстоятельства возникновения пожара и причину возгорания выясняют правоохранители.

Группа специальных работ по радиационной, химической и биологической защите химико-радиометрической лаборатории Главного управления ГосЧС во Львовской области совершила 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар. Предельной допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в пригороде Ивано-Франковска
В Днепре дети облили бензином и подожгли 8-летнего мальчикаВ Днепре дети облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика
В центре Харькова появился обещанный Кернесом фонтан с обезьянамиВ центре Харькова появился обещанный Кернесом фонтан с обезьянами
Житель Киевской области "заминировал" вокзал, потому что его не пустили к кассе без очередиЖитель Киевской области "заминировал" вокзал, потому что его не пустили к кассе без очереди
В Дрогобыче в результате взрыва обрушился жилой дом, есть погибший и пострадавшиеВ Дрогобыче в результате взрыва обрушился жилой дом, есть погибший и пострадавшие
Блок рекламы


Похожие новости
В Дрогобыче обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)В Дрогобыче обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие (обновлено)
Ночью в Одессе сгорело несколько павильонов на рынке "Северный"Ночью в Одессе сгорело несколько павильонов на рынке "Северный"
Два человека погибли из-за взрыва гранаты в пригороде Ивано-Франковска
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
В Киеве возле метро "Дарница" горели торговые павильоны (обновлено)В Киеве возле метро "Дарница" горели торговые павильоны (обновлено)
В Херсонской области горело пять гектаров лесаВ Херсонской области горело пять гектаров леса
В парке Львова нашли пакет с 11 боевыми гранатамиВ парке Львова нашли пакет с 11 боевыми гранатами
Во Львове водителя ограбили на 300 тыс. гривен, когда он остановился на светофоре (обновлено)Во Львове водителя ограбили на 300 тыс. гривен, когда он остановился на светофоре (обновлено)
Из кредитного учреждения в Одессе освободили двух заложниц, злоумышленника задержали (обновлено)Из кредитного учреждения в Одессе освободили двух заложниц, злоумышленника задержали (обновлено)
В Бангладеш шесть украинцев арестованы по подозрению в мошенничестве (обновлено)В Бангладеш шесть украинцев арестованы по подозрению в мошенничестве (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости