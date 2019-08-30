На левом берегу Киева произошел сильный пожар в промзоне

Густой черный дым был виден из многих точек города.

Утром 30 августа на левом берегу Киева произошел сильный пожар на территории Рембазы (Дарницкий район).

Пресс-служба ГосЧС сообщила, что информация о возгорании поступила в 10:46. Горели строительные материалы в металлическом складском ангаре на улице Николая Хвылевого, 1.

В течение полутора часов огонь удалось потушить, погибших и травмированных нет.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На месте работали 20 человек личного состава подразделений киевского управления ГосЧС.