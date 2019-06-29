В Житомирской области 6-летняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в 10-летнюю подругу

Дети нашли оружие в соседском доме.

В Житомирской области 6-летняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в 10-летнюю подругу
Фото: Макс Требухов

В Житомирской области 10-летняя девочка попала в больницу из-за ранения пневматической винтовкой. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел вечером 28 июня в поселке Черняхов.

"Девочка со своей 6-летней подружкой играли во дворе местного жителя. Во дворе дети нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилось в заряженном состоянии. В результате игр винтовка выстрелила в руках меньшего ребенка и пневматический шарик попал в ее старшую подружку", - говорится в сообщении.

Девочку доставили в больницу с раной плеча. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Устройство для отстрела пневматических шариков хозяин добровольно выдал сотрудникам полиции.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Вольногорске 14-летний подросток случайно выстрелил в брата. На отца детей завели дело, так как травматический пистолет не был зарегистрирован.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Полиция обнародовала видео с признанием подозреваемого в убийстве 11-летней Даши ЛукьяненкоПолиция обнародовала видео с признанием подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко
В убийстве 9-летнего киевлянина подозревают его старшего братаВ убийстве 9-летнего киевлянина подозревают его старшего брата
Один из старейших детских журналов "Барвинок" прекращает свою работуОдин из старейших детских журналов "Барвинок" прекращает свою работу
Суд в Великобритании обязал 20-летнюю женщину с ограниченными возможностями сделать аборт на 22-й неделеСуд в Великобритании обязал 20-летнюю женщину с ограниченными возможностями сделать аборт на 22-й неделе
Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейские употребляли спиртное весь день, - глава ГБРПодозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова полицейские употребляли спиртное весь день, - глава ГБР
Блок рекламы


Похожие новости
Пять человек пострадали из-за падения дерева во Львовской областиПять человек пострадали из-за падения дерева во Львовской области
В Черкасской области после отравления людей закрыли кафеВ Черкасской области после отравления людей закрыли кафе
В Киевской области в карьере утонул священник вместе с четырехлетней дочерьюВ Киевской области в карьере утонул священник вместе с четырехлетней дочерью
На стрельбах на полигоне МВД в Днепропетровской области ранили подросткаНа стрельбах на полигоне МВД в Днепропетровской области ранили подростка
В Запорожской области разыскивают причастных к жестокому избиению полицейскихВ Запорожской области разыскивают причастных к жестокому избиению полицейских
В Житомирской области банкомат ограбили на 500 тысяч гривенВ Житомирской области банкомат ограбили на 500 тысяч гривен
В Житомирской области спасатели вторые сутки тушат пожар на свалкеВ Житомирской области спасатели вторые сутки тушат пожар на свалке
Три жителя Львовской области погибли от удара молнии на ПрикарпатьеТри жителя Львовской области погибли от удара молнии на Прикарпатье
В Черниговской области задержали педофила, который под видом врача заставлял детей раздеватьсяВ Черниговской области задержали педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться
В Луганской области пытались подорвать инкассаторский автомобильВ Луганской области пытались подорвать инкассаторский автомобиль
Последние новости
Подгружаем последние новости