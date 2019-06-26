Экс-директору одесской "Виктории" продлили арест еще на два месяца

Петрос Саркисян находятся под страже с сентября 2017 года.

Экс-директору одесской "Виктории" продлили арест еще на два месяца
Фото: odessitua.com

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил содержание под стражей для экс-директора оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна еще на 60 суток. Об этом пишет УНИАН.

Аргументируя продление ареста, представитель прокуратуры заявил, что сохраняется риск давления на свидетелей со стороны Саркисяна, а также возможны попытки скрыться от следствия. Защита требовала изменить меру пресечения на домашний арест в связи с плохим самочувствием подзащитного. Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три девочки. Воспитательница, ответственная за пожарную безопасность, признала свою вину и получила условный срок с запретом занимать подобные должности. Продолжается суд над бывшим директором лагеря Петросом Саркисяном.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Полиция обнародовала видео с признанием подозреваемого в убийстве 11-летней Даши ЛукьяненкоПолиция обнародовала видео с признанием подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко
В Черниговской области задержали педофила, который под видом врача заставлял детей раздеватьсяВ Черниговской области задержали педофила, который под видом врача заставлял детей раздеваться
В убийстве 9-летнего киевлянина подозревают его старшего братаВ убийстве 9-летнего киевлянина подозревают его старшего брата
Один из старейших детских журналов "Барвинок" прекращает свою работуОдин из старейших детских журналов "Барвинок" прекращает свою работу
Харьковский суд приговорил няню к 3 годам тюрьмы за издевательство над девочкой с ДЦПХарьковский суд приговорил няню к 3 годам тюрьмы за издевательство над девочкой с ДЦП
Блок рекламы


Похожие новости
Суд рассмотрел апелляцию на арест полицейского по делу об убийстве 5-летнего Кирилла ТлявоваСуд рассмотрел апелляцию на арест полицейского по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
Суд арестовал без права залога мужчину, который жестоко убил 9-летнего мальчика в КиевеСуд арестовал без права залога мужчину, который жестоко убил 9-летнего мальчика в Киеве
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве Даши ЛукьяненкоСуд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко
Суд арестовал мужчину, который пытался заработать $10 тыс. на родителях исчезнувшей девочкиСуд арестовал мужчину, который пытался заработать $10 тыс. на родителях исчезнувшей девочки
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской областиПолиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
В Одесской области с авиацией и Нацгвардией ищут 11-летнюю девочкуВ Одесской области с авиацией и Нацгвардией ищут 11-летнюю девочку
Мужчину, подозреваемого в избиении оператора на рынке "Барабашово", суд отправил под домашний арестМужчину, подозреваемого в избиении оператора на рынке "Барабашово", суд отправил под домашний арест
В офисе омбудсмена рассказали о нарушениях прав заключенных в одесской колонии, где произошел бунтВ офисе омбудсмена рассказали о нарушениях прав заключенных в одесской колонии, где произошел бунт
Прокуратура Харькова просит суд арестовать мужчину, подозреваемого в избиении оператора МакарюкаПрокуратура Харькова просит суд арестовать мужчину, подозреваемого в избиении оператора Макарюка
Суд Грузии продлил арест украинке, которая везла 10 детей в АбхазиюСуд Грузии продлил арест украинке, которая везла 10 детей в Абхазию
Последние новости
Подгружаем последние новости