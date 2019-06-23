Участников "КиевПрайда" собирались закидать презервативами, наполненными экскрементами, - полиция

Задержано девять человек в возрасте от 18 до 48 лет.

Участников "КиевПрайда" собирались закидать презервативами, наполненными экскрементами, - полиция
Фото: Александр Рудоманов

На акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести 200 наполненных экскрементами презервативов, чтобы забрасывать ими участников Марша и сотрудников полиции. Об этом на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает Громадське.

По его словам, полиция провела почти "спецоперацию" в ночь на 23 июня.

«На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких «снарядов» с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая «гавнолаборатория». А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали четыре биотуалета», - сообщил Корищенко.

Правоохранители задержали девять человек в возрасте от 18 до 48 лет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительному правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Напомним, в воскресенье в центре Киева прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества.


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