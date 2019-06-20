Полиция пообещала опубликовать фотороботы подозреваемых в убийстве журналиста Комарова

Национальная полиция планирует опубликовать фотороботы подозреваемых в убийстве журналиста Вадима Комарова. Об этом сегодня заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Сегодня, после сообщения о смерти журналиста, уголовное производство переквалифицировано по статье 115 "умышленное убийство". Расследование по делу возглавил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Оперативники уже обратились к следователям для получения разрешения на разглашение части материалов уголовного производства. Поэтому в ближайшее время правоохранители планируют обратиться к журналистам за помощью в идентификации личности преступника.

"В ближайшее время мы обратимся к журналистскому сообществу за помощью: предоставим фотороботы лиц, причастных к этому правонарушению - для того, чтобы мы могли идентифицировать скорей правонарушителей", - отметил глава Нацполиции.

"В рамках расследования уголовного производства с момента совершения преступления полицейские провели ряд осмотров места происшествия. При их проведении следователи изъяли вещественные доказательства, назначен комплекс судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление", - заявил Князев.

Полицейские провели поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления. В рамках этих мероприятий допрошено более 1320 человек. Оперативники и следователи установили и отработали видео из более чем 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего. Часть видео изъята и приобщена к материалам уголовного производства.

Князев также выразил соболезнования семье погибшего журналиста и заверил, что приложит максимум усилий, чтобы раскрыть преступление.

Напомним, черкасский журналист Вадим Комаров был избит в центре города 4 мая. Неизвестный мужчина нанес ему сильный удар по голове, от которого Комаров потерял сознание. Сегодня ночью журналист умер в больнице, так и не придя в сознание.