Противники Марша равенства выставят "стражу" возле места его проведения
Корчинская готова бить геев во имя Господа Бога.
Противники Марша равенства, которые поддерживают традиционные семейные ценности, намерены провести альтернативную акцию 23 июня.
Об этом было объявлено на митинге, который состоялся утром 18 июня возле Администрации президента, передает корреспондент LB.ua.
"Мы требуем не допустить проведения гей-парада на крови, который запланирован в этом году на 23 июня, в ближайшее воскресенье. 22-23 июня будет проходить всеукраинская стража в защиту семей и детей. Она будет проходить на Владимирской улице возле памятника Грушевского, где в прошлому году происходило избиение мирных граждан", - заявили на митинге.
Участники акции заявили также политическое требование - "прекратить делать ЛГБТ-идеологию господствующей".
В митинге возле АП приняли участие около двух десятков человек, среди которых - народный депутат Оксана Корчинская и ее муж, лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.
Депутат Корчинская предупредила, что акция протеста планируется как мирная, но возможно применение силы.
"В этом году то, что будет происходить, будет напоминать не парад, а Содом и Гоморру. Если наш будут провоцировать, если будут поносить нашего Господа Бога, мы сможем отвечать мечом. Нас лично можете обижать, но если вы обидели Господа Бога, не ожидайте от нас мирной реакции", - заявила она.
Напомним, что два последних года Марш равенства в Киеве проходил по маршруту от Дома учителя до площади Льва Толстого.
Перед прошлогодней акцией произошли столкновения между правоохранителями и противниками Марша равенства. Около 200 националистов дежурили возле памятника Грушевскому еще с ночи с целью перекрыть движение колонны Марша равенства и утром, когда они вышли на проезжую часть на улице Владимирской, их силой оттеснили в сторону.
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