Женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи во Львовской области
Пострадавшая в состоянии средней тяжести.
Во Львовской области 56-летняя женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Инцидент произошел в субботу, 15 июня, в 23:00 в селе Сколевского района.
"В реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы поступила женщина, 1963 года рождения, жительница с. Рыков, Сколевского района, с диагнозом укус змеи верхней части левого бедра", - говорится в сообщении.
По данным медиков, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.
Три дня назад - 13 июня - после укуса змеи госпитализировали другую жительницу Львовской области. Змея укусила ее в левую кисть в селе Малый Любинь.
В ГосЧС информируют, если вы увидели рядом змею, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите.
"У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно их встретить: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь туда, лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит ", - советуют спасатели.
Напомним, ранее в Ровенской области от укуса змеи пострадал ребенок. Гадюка укусила мальчика во дворе его дома.
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16.06.2019 22:05