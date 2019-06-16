В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения

Фото: dsns.gov.ua

Вечером 15 июня в центре Киева на Тургеневской улице произошел взрыв в кирпичном гараже во дворе дома №16.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, причина взрыва пока не установлена. В результате происшествия были полностью разрушены три гаража, повреждена газовая труба, выбито стекло окон лестничной площадки и квартир в соседнем доме.

Погибших и травмированных не было, но работы по разбору завалов по состоянию на 8 часов утра еще не закончились.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

На месте происшествия было задействовано 9 единиц основной и специальной техники и 70 человек, в том числе от главного управления ГосЧС Украины в гКиеве - 7 единиц основной и специальной техники и 53 человек личного состава; от Киевской службы спасения - 2 единицы техники и 17 человек личного состава.

Для подъема бетонных плит использовали коммунальную инженерную технику.

Фото: dsns.gov.ua