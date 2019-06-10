Из-за сильных дождей в Турции затопило столицу, есть погибшие

Синоптики обещают повторение осадков в ближайшие дни.

В турецкой столице Анкаре и регионе в воскресенье, 9 июня, выпало рекордное количество осадков. В результате непогоды погибли три человека, сообщает местный телеканал T24.

Фото: t24.com.tr

Проливные дожди вызвали паводки и затопления. За два часа были затоплены несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.

Сообщается о гибели двух женщин: одна скончалась от сердечного приступа, вызванного паникой, вторая утонула. Также утонул один местный житель.

Жителей Стамбула также предупреждают о возможных оползнях.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время сильный дождь повторится и затронет всю европейскую часть страны. Местные власти призывают горожан не выходить из дома и не пользоваться личными автомобилями.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжениеВ Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
Суд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в КиевеСуд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в Киеве
На Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусораНа Эвересте активисты за полтора месяца собрали 11 тонн мусора
Химикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полицияХимикаты, попавшие в реку Рось, были украдены из сельхозпредприятий, - полиция
Второй полицейский, подозреваемый в убийстве ребенка, арестован на 60 сутокВторой полицейский, подозреваемый в убийстве ребенка, арестован на 60 суток
Блок рекламы


Похожие новости
В Бангладеш шесть украинцев арестованы по подозрению в мошенничестве (обновлено)В Бангладеш шесть украинцев арестованы по подозрению в мошенничестве (обновлено)
В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницыВ Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы
Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек (обновлено)Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть сбежавшие и пострадавшиеВ Одесской колонии №51 начался бунт, есть сбежавшие и пострадавшие
Два человека погибли на западе Украины из-за непогоды, - ГосЧСДва человека погибли на западе Украины из-за непогоды, - ГосЧС
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опросИз-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за дождей синоптики прогнозируют подтопление сельхозугодий в западных областяхИз-за дождей синоптики прогнозируют подтопление сельхозугодий в западных областях
В Житомирской области 13 детей попали в больницу из-за распыленного в школе газаВ Житомирской области 13 детей попали в больницу из-за распыленного в школе газа
Коломыя осталась без воды из-за аварииКоломыя осталась без воды из-за аварии
Во Львове госпитализировали полицейского из-за нападения собакиВо Львове госпитализировали полицейского из-за нападения собаки
Последние новости
Подгружаем последние новости