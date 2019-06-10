Из-за сильных дождей в Турции затопило столицу, есть погибшие
Синоптики обещают повторение осадков в ближайшие дни.
В турецкой столице Анкаре и регионе в воскресенье, 9 июня, выпало рекордное количество осадков. В результате непогоды погибли три человека, сообщает местный телеканал T24.
Проливные дожди вызвали паводки и затопления. За два часа были затоплены несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений.
Сообщается о гибели двух женщин: одна скончалась от сердечного приступа, вызванного паникой, вторая утонула. Также утонул один местный житель.
Жителей Стамбула также предупреждают о возможных оползнях.
По прогнозу синоптиков, в ближайшее время сильный дождь повторится и затронет всю европейскую часть страны. Местные власти призывают горожан не выходить из дома и не пользоваться личными автомобилями.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
10.06.2019 17:27