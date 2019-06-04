Полицейские, ранившие 5-летнего мальчика, праздновали выпускной своих детей

Оружие, из которого убили Кирилла Тлявова, до сих пор не нашли.

Полицейские, которые в Переяслав-Хмельницком смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, в этот кровавый день праздновали выпускной своих детей.

Об этом сообщил на брифинге представитель криминальной полиции в Переяслав-Хмельницком, передает телеканал Прямой.

"Они праздновали выпускной своих детей. После того, как были под домом и проводили стрельбу по бутылках, поехали дальше праздновать", - сообщил он.

Правоохранители до сих пор не нашли оружие, из которого выстрелили в 5-летнего мальчика, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская в эфире Громадского.

"Правоохранительные органы принимают меры, чтобы найти это оружие, поэтому сейчас рано говорить, из какого оружия совершили выстрел", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве Кирилла Тлявова фигурируют четыре человека, среди которых - несовершеннолетний.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев , однако медикам не удалось его спасти.