Мальчик, которому Льюис Хэмилтон подарил свой болид, скончался от рака

Фото: ВВС

5-летний британский мальчик из городка Редхилл Гарри Шоу, которому 5-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 Льюис Хэмилтон подарил свой старый боевой болид, скончался в результате продолжительной болезни, сообщает BBC.

В 2018 году у Гарри была диагностирована редкая форма рака костей (саркомы). Шансы на выздоровление ребенка оценивались как минимальные.

Гарри был фанатом Формулы-1, команды "Мерседес" и лично Хэмилтона. Перед стартом Гран-При Испании он в "Инстаграме" опубликовал обращение к британскому пилоту, пожелав ему удачи и победы в гонке.

Испании

"Привет, Льюис Хэмилтон. Желаю тебе удачи и победы в гонке . Спасибо за все подарки. С большой любовью, Гарри. Пока", – говорит слабеющий, но неунывающий мальчик, лежа на кровати в окружении сувениров, связанных с "Мерседес" и лично Хэмилтоном.

В свою очередь, перед гонкой Льюис выложил ответ на свой страничке в Instagram. "Гарри, ты даже не знаешь, как много это сообщение значит для меня, приятель. Ты мой вдохновитель сегодня. Я постараюсь сделать так, чтобы ты гордился мной. Ты очень сильный мальчик, и я хотел бы быть таким же сильным. Хочу, чтобы мир увидел, какой ты сильный, и помолился за тебя в это трудное время. Люблю тебя Гарри. Храни тебя Господь. Твой друг, Льюис", - написал Хэмилтон.

Через несколько часов Хэмилтон выиграл Гран-при Испании и посвятил свою победу Гарри. Льюис подчеркнул, что именно он вдохновил его на победу, и назвал мальчика ангелом.

Переписка продолжилась и после гонки в Монтмелло.

"Поздравляю тебя, Льюис. Хорошая работа. Я действительно горжусь тобой", – ответил мальчик в своем видеообращении после гонки.

Он не знал, что наутро его ждет большой сюрприз.

Фото: ВВС

Испании

Утром к дому, где Гарри живет со своими родителями, подъехал фургон команды "Мерседес". Крепкие парни выкатили на площадку перед домом настоящий болид Формулы-1, на котором Хэмилтон участвовал в гонках раньше. Также мальчику от гонщика передали руль, перчатки, в которых он выиграл Гран-при, и трофей за победу.

Мальчик был счастлив. У него хватило сил даже на улыбку в камеру.

"Я не знаком с Льюисом. Но то, что мы видели, говорит о том, какой он искренний, порядочный и потрясающий человек. Он сделал подарок от всего сердца, и его победа на Гран-При ради Гарри многое значит для нас", – цитирует BBC отца мальчика.

Родители Гарри организовали благотворительный фонд, средства из которого пойдут на исследование методов лечения саркомы Юинга.

История с Хэмилтоном привлекла колоссальное внимание к фонду не только в Британии. К настоящему моменту собрано уже более 125 тыс. фунтов стерлингов. Вероятно, подаренный болид также будет продан с аукциона и средства будут добавлены к уже собранной сумме.