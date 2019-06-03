Пилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистов

Поиски приостановлены из-за сильного ветра и снегопада.

Пилоты ВВС Индии обнаружили тела 5 человек в районе, где пропали восемь альпинистов
Фото: www.risk.ru

Пилоты Военно-воздушных сил Индии обнаружили в Гималаях тела пятерых человек во время поиска восьми альпинистов, которые пропали без вести на прошлой неделе. Об этом сообщает The Guardian.

По данным местных властей, тела обнаружили в северном штате Уттаракханд перед тем, как спасательную операцию остановили из-за сильного снегопада и ветра. Ожидается, что поиски пропавших возобновятся во вторник.

Чиновники консультируются с индийской армией о том, как забрать тела.

Информация о пропаже туристов появилась в субботу, 1 июня. Вчера два вертолета ВВС Индии провели поиски вокруг горы Нанда Деви, второй по высоте вершины Индии на высоте 7400 м. Именно на эту гору собиралась взобраться группа альпинистов по ранее не использовавшемуся маршруту.

В ходе поисков спасатели обнаружены признаки схода лавин.

Среди пропавших - четыре гражданина Великобритании, двое - США, по одному - Австралии и Индии.

Напомним, что на горе Эвересте с начала года погибли уже 11 человек. Желающих покорить вершину мира столько, что на маршруте восхождения образовались пробки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Родителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключениеРодителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключение
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Во Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погибВо Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погиб
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимацииВ Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек (обновлено)Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек (обновлено)
На "семитысячнике" Нандадеви в Индии пропали восемь альпинистовНа "семитысячнике" Нандадеви в Индии пропали восемь альпинистов
Книжный Арсенал в этом году посетило почти 57 тыс. человекКнижный Арсенал в этом году посетило почти 57 тыс. человек
Пограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в УкраинуПограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в Украину
Два человека погибли на западе Украины из-за непогоды, - ГосЧСДва человека погибли на западе Украины из-за непогоды, - ГосЧС
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли более 30 человекВ Таджикистане во время бунта в колонии погибли более 30 человек
В селе под Киевом похитили человека ради $30 тыс. выкупаВ селе под Киевом похитили человека ради $30 тыс. выкупа
В квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочкуВ квартире на Березняках в Киеве обнаружили мертвых супругов и истощенную 2-летнюю девочку
Полиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналисткиПолиция Северной Ирландии задержала 4 человек по делу об убийстве журналистки
В Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще трое раненыВ Марганце в результате взрыва гранаты погиб человек, еще трое ранены
Последние новости
Подгружаем последние новости