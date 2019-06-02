Задержаны полицейские, ранившие мальчика в Переяславе-Хмельницком

Правоохранители в момент инцидента были пьяными и вне службы.

Задержаны полицейские, ранившие мальчика в Переяславе-Хмельницком
Фото: СС0 Public Domain

Двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком задержаны. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Это полицейские, которые во время содеянного находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - написал Князев на своей странице в Фейсбук.

Глава Нацполиции также сообщил, что 5-летнего Кирилла транспортировали в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи страны.

Напомним, мальчик получил пулевое ранение, когда гулял во дворе своего дома днем 1 июня. У ребенка тяжелое ранение головы, открытая черепно-мозговая травма. Он в отделении реанимации. Следователи ГБР готовят подозрение в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка.


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