В Одесской колонии №51 начался бунт, есть сбежавшие и пострадавшие
В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге. Здание пенитенциарного учреждения горит, передает "Думская".
Очевидцы сообщили о массовом побеге - около 15 человек из числа заключенных покинули территорию колонии и скрылись в частном секторе.
На место происшествия прибыли пожарные, "скорая помощь" и спецназ.
По данным издания, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания, они забаррикадировались внутри. К учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.
Также сообщается, что спецназ задержал несколько человек, но не беглецов, а "сочувствующих", которые пришли к колонии "поддержать" заключенных.
Есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.
Информацию о бунте подтвердили в Министерстве юстиции, кроме того, об этом написал бывший начальник Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.
"Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался 5 дней и не разрешен. Сегодня перешел в горячую стадию", - написал Старенький на своей странице в Фейсбуке.
По его данным, в колонии избиты сотрудники.
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