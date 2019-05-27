В Одесской колонии №51 начался бунт, есть сбежавшие и пострадавшие

В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге. Здание пенитенциарного учреждения горит, передает "Думская".

Фото: dumskaya.net

Очевидцы сообщили о массовом побеге - около 15 человек из числа заключенных покинули территорию колонии и скрылись в частном секторе.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

На место происшествия прибыли пожарные, "скорая помощь" и спецназ.

По данным издания, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания, они забаррикадировались внутри. К учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Также сообщается, что спецназ задержал несколько человек, но не беглецов, а "сочувствующих", которые пришли к колонии "поддержать" заключенных.

Есть непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.

Информацию о бунте подтвердили в Министерстве юстиции, кроме того, об этом написал бывший начальник Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

"Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар. Конфликт продолжался 5 дней и не разрешен. Сегодня перешел в горячую стадию", - написал Старенький на своей странице в Фейсбуке.

По его данным, в колонии избиты сотрудники.


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