В ресторане города Обухов произошел взрыв

В результате происшествия пострадавших нет.

Сегодня ночью в 2 часа в городе Обухов Киевской области в ресторане произошел взрыв. В результате происшествия пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Взрыв произошел в ресторане в Обухове Киевской области, жертв нет.

Фото: kv.npu.gov.ua

Отмечается, что неизвестные лица забросили в ресторан устройство, после чего произошел взрыв.

"К счастью, в то время посетителей не было. Из персонала также никто не пострадал", - сказано в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники, криминалистическая лаборатория. Устанавливается материальный ущерб, причиненный взрывом.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к этому правонарушению.

Напомним, 15 мая в Киеве в результате взрыва в многоэтажном доме на Вышгородской улице погиб 71-летний пенсионер. С места происшествия изъяли фрагменты, которые должны объяснить причину взрыва. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу.


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