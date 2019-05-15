В аэропорту «Борисполь» разоблачили международный транзит более 40 кг наркотиков

Наркотики ехали транзитом из Ирана в Канаду.

Следователи столичного главка совместно с СБУ и работниками фискальной службы ликвидировали международный канал транзита наркотических и психотропных веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Отмечается, что транзитный груз, в котором находилось более 40 кг наркотиков, следовал из Ирана в Канаду. По ценам «черного рынка», его стоимость составляет около миллиона долларов США.

Фото: npu.gov.ua

Груз обнаружили на территории аэропорта "Борисполь". При осмотре, правоохранители обнаружили около 10 кг амфетамина, 10 кг гашиша, около 20 кг героина и масло канабиса.

Все вещества направлены на экспертные исследования.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент правоохранители разыскивают членов группировки, которая наладила контрабандный канал, с целью их задержать.

Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Фото: npu.gov.ua

Следственные действия продолжаются.

Напомним, 7 мая в одесском порту "Пивденный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах со строительным материалом. Содержание наркотика в грузе невозможно установить ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак.

Преступный замысел наркодельцам помешали реализовать таможенники, которые определили груз как "имеющий потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков", и инициировали отбор образцов, в которых нашли кокаин.

В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Общий вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонн, а количество в нем чистого наркотика будет определено после проведения экспертиз.


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