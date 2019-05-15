В аэропорту «Борисполь» разоблачили международный транзит более 40 кг наркотиков
Наркотики ехали транзитом из Ирана в Канаду.
Следователи столичного главка совместно с СБУ и работниками фискальной службы ликвидировали международный канал транзита наркотических и психотропных веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Отмечается, что транзитный груз, в котором находилось более 40 кг наркотиков, следовал из Ирана в Канаду. По ценам «черного рынка», его стоимость составляет около миллиона долларов США.
Груз обнаружили на территории аэропорта "Борисполь". При осмотре, правоохранители обнаружили около 10 кг амфетамина, 10 кг гашиша, около 20 кг героина и масло канабиса.
Все вещества направлены на экспертные исследования.
На данный момент правоохранители разыскивают членов группировки, которая наладила контрабандный канал, с целью их задержать.
Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, 7 мая в одесском порту "Пивденный" задержали рекордную партию кокаина из Колумбии, который смешали в ведрах со строительным материалом. Содержание наркотика в грузе невозможно установить ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак.
Преступный замысел наркодельцам помешали реализовать таможенники, которые определили груз как "имеющий потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков", и инициировали отбор образцов, в которых нашли кокаин.
В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Общий вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонн, а количество в нем чистого наркотика будет определено после проведения экспертиз.
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