Коломыя осталась без воды из-за аварии

В городе проживает более 60 тысяч человек.

Коломыя осталась без воды из-за аварии
Фото: Макс Требухов

Коломыя Ивано-Франковской области осталась без водоснабжения из-за аварии в водопроводной сети. Об этом сообщили в КП "Коломыяводоканал".

Воды в городе, по прогнозу коммунальщиков, не будет почти сутки.

"В связи с непредсказуемыми аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети 11.05.2019 с 23.00. до 16.00 12.05.2019 будет отсутствовать водоснабжение всего города Коломыи ", - говорится в сообщении.

Отметим, в городе проживает более 60 тысяч человек.

Напомним, в Коломые за полгода сожгли автомобили трех депутатов, горсовет попросил о помощи.


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