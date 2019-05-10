Во Львове госпитализировали полицейского из-за нападения собаки

Собака набросилась на него во время обыска подозрительного лица.

Во Львове госпитализировали полицейского из-за нападения собаки

Во Львове на ул. Папоротной на полицейского напала собака. В результате нападения, его госпитализировали в больницу №8. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич у себя на Facebook.

"Во Львове на ул. Папоротная во время проведения обыска подозрительного лица, собака (порода питбуль) набросилась на старшего сержанта полиции", - написал он.

Для обезвреживания собаки полицейскому пришлось использовать табельное оружие.

В результате полученных телесных повреждений сержант попал в хирургическое отделение Львовской больницы №8, с диагнозом «укус нижней трети левого бедра».

Напомним, в начале апреля 2019 года в Святошинском районе Киева мужчина украл на рынке упаковку пакетов и, убегая от продавцов и полиции, натравил на них собаку. В итоге участковый офицер полиции применил табельное огнестрельное оружие: выстрел оказался для животного смертельным.


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