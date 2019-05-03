Скончался актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в "Звездных войнах

Актеру было 74 года.

Скончался актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в "Звездных войнах
Питер Мейхью
Фото: Variety

В Техасе умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в оригинальных "Звездных войнах".

Как сообщает Variety, ему было 74 года, он скончался дома в окружении членов семьи.В 70-х его открыл продюсер Чарльз Шнеер – тогда Мейхью работал в больнице в Лондоне. Он сыграл в фильме "Синдбад и око тигра", а через год его взяли на роль Чубакки, одного из главных персонажей "Звездных войн".

Мейхью сыграл вуки в "Империя наносит ответный удар", "Возвращение джедая", "Месть ситхов", "Пробуждении силы" и рождественском фильме по "Звездным войнам". Он написал две книги.

Актер редко играл роли вне образа Чубакки, кроме двух фильмов – "Темные башни" и "Ужас".

Напомним, в 2019 году выйдет 9-й эпизод "Звездных войн", который станет завершением "Саги о Скайуокере".




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