ГосЧС выпустила предупреждение о паводках в западных областях

Сегодня пройдут сильные ливни, завтра возможно схождение селевых потоков.

ГосЧС выпустила предупреждение о паводках в западных областях
Фото: http://dzerkalo-zakarpattya.com

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о существенном ухудшении погодных условий по всей Украине и возможных паводках в западных областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Укргидрометцентра, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый), на Прикарпатье и в Карпатах сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).

1-2 мая, в связи с ожидаемыми значительными осадками, ожидается повышение уровней воды над текущими уровнями:

  • - на реках бассейнов Днестра (Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), Прута, Сирет, реках Закарпатья 0,2-1,0 м;
  • - на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м, с выходом воды на пойму.

При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, в начале марта в Киеве прошел ураган, после которого спасатели ГосЧС получили 41 вызов на ликвидацию последствий непогоды. В столице обошлось без жертв, а в Винницкой области обрывки крыш и рекламного щита убили двух человек.


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