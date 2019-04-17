Киевская полиция раскрыла схему продажи наркотиков под видом препаратов для похудения

Группа людей продавали психотропы через интернет-магазины.

Киевские правоохранители разоблачили группу из шестерых человек за сбыт психотропных веществ под видом препаратов для похудения. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Фото: mvs.gov.ua

Во время обысков в помещениях подозреваемых обнаружено и изъято более миллиона упаковок таблеток для похудения ориентировочной стоимостью более 30 млн гривен, записи о количестве сбытых психотропов, банковские карточки, компьютеры, мобильные телефоны и почти три с половиной миллиона гривен наличными. Препараты были направлены на экспертизу, ее результаты подтвердили, что таблетки содержат сибутрамин - запрещенное психотропное вещество, которое вызывает развитие анорексии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: mvs.gov.ua

Подозреваемые создали более десятка сайтов, где рекламировались препараты для похудения. В рекламных объявлениях было сказано, что употребление таких таблеток подавляет чувство голода, в итоге быстро уходит вес. Покупатели перечисляли средства на счета злоумышленников, а заказанные препараты получали по почте.

Фото: mvs.gov.ua

Организаторов преступной группы двое - это жительницы Киевской области. Другие участники - три женщины и мужчина. Сообщается, что запрещенные препараты поставляли в Украину из Китая через Казахстан.

Расследованием дела занимались детективы Голосеевского управления полиции вместе с сотрудниками управления противодействия наркопреступности столичного главка.

Фото: mvs.gov.ua

Всех шестерых подозреваемых задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал задержанным меры пресечения: трех взяли под стражу с возможностью внесения залога в 150 000 гривен, еще трое будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, в марте 2019 года сотрудники СБУ накрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропных веществ, организаторы которой наладили изготовление и сбыт на территории страны и за рубежом.

Правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, более 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 млн гривен.


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