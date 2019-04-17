Киевская полиция раскрыла схему продажи наркотиков под видом препаратов для похудения

Киевские правоохранители разоблачили группу из шестерых человек за сбыт психотропных веществ под видом препаратов для похудения. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Фото: mvs.gov.ua

Во время обысков в помещениях подозреваемых обнаружено и изъято более миллиона упаковок таблеток для похудения ориентировочной стоимостью более 30 млн гривен, записи о количестве сбытых психотропов, банковские карточки, компьютеры, мобильные телефоны и почти три с половиной миллиона гривен наличными. Препараты были направлены на экспертизу, ее результаты подтвердили, что таблетки содержат сибутрамин - запрещенное психотропное вещество, которое вызывает развитие анорексии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: mvs.gov.ua

Подозреваемые создали более десятка сайтов, где рекламировались препараты для похудения. В рекламных объявлениях было сказано, что употребление таких таблеток подавляет чувство голода, в итоге быстро уходит вес. Покупатели перечисляли средства на счета злоумышленников, а заказанные препараты получали по почте.

Фото: mvs.gov.ua

Организаторов преступной группы двое - это жительницы Киевской области. Другие участники - три женщины и мужчина. Сообщается, что запрещенные препараты поставляли в Украину из Китая через Казахстан.

Расследованием дела занимались детективы Голосеевского управления полиции вместе с сотрудниками управления противодействия наркопреступности столичного главка.

Фото: mvs.gov.ua

Всех шестерых подозреваемых задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Суд избрал задержанным меры пресечения: трех взяли под стражу с возможностью внесения залога в 150 000 гривен, еще трое будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, в марте 2019 года сотрудники СБУ накрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропных веществ, организаторы которой наладили изготовление и сбыт на территории страны и за рубежом.

Правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, более 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 млн гривен.