Экоинспекция назвала предварительную причину массовой гибели рыбы в Житомирской области

Специалисты инспекции Полесского округа установили частичные причины массовой гибели рыбы в Житомирской области, зафиксированные 12 апреля в г.Барановка на реке Случь со стороны пгт Першотравенск. В четырех отобранных пробах воды выявлено уменьшенное содержание растворенного кислорода. Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины. Что стало причиной уменьшения содержания кислорода - пока неясно.

"Так, по результатам проведенного обследования отобрано 5 проб воды, в том числе: 3 - из реки Хомора и 2 - из реки Случь. В четырех отобранных пробах выявлено уменьшение содержания растворенного кислорода в соответствии с нормируемыми показателями", - указано на сайте.

Также на экспертизу взяли образцы мертвой рыбы, их доставили в Житомирскую областную государственную лабораторию государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, что исследование отобранных проб продолжается. Окончательных результатов пока что нет.

На данный момент, инспекция Полесского округа проводит расчет ущерба, нанесенного государству в результате массовой гибели рыбы и готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.

Напомним, в августе 2018 года в Мариуполе был зафиксирован массовый мор рыб бычков. В трупах рыбы, погибшей на прошлой неделе на побережье Мариуполя, обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов. Специалисты подчеркнули, что рыба не может погибнуть при таких концентрациях кадмия, поэтому наиболее вероятной причиной гибели остается асфиксия - удушение из-за недостатка кислорода в воде.