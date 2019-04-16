В Одессе произошел крупный пожар в центре психического здоровья

Погибших и пострадавших нет.

Фото: dumskaya.net

В Одессе спасатели ликвидируют пожар в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. По предварительной информации, из помещения успели эвакуировать персонал и пациентов - всего 60 человек, пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

По предварительным данным, пожар начался в комнате дневного стационара около 14:40, оттуда огонь распространился на крышу и быстро охватил все здание. Полностью выгорела крыша над столовой, общая площадь возгорания - около 500 кв. м.

Пожар удалось локализовать в половине четвертого, на месте работают 11 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.

В комментарии местному изданию "Думская" главврач больницы Анатолий Волощук отметил, что не исключает вероятности поджога кем-то из пациентов.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net


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