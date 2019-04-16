?В Харькове будут судить 70-летнего иностранца, который 15 лет прожил в Украине с поддельном паспортом

Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего иностранца, подозреваемого в использовании поддельного паспорта гражданина Украины (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Как рассказал руководитель ведомства Владимир Куприянов, мужчину разоблачили в мае прошлого года. Он пытался обменять поддельный документ на настоящий паспорт нового образца, но обмануть работников миграционной службы ему не удалось.

Как выяснило следствие, поддельным паспортом иностранец пользовался 15 лет как в повседневной жизни, так и для осуществления предпринимательской деятельности.

Если его вина будет доказана в суде, пожилому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в 2017 году в Украине заработала база данных недействительных и потерянных паспортов. Сервис предоставляет возможность проверить наличие паспорта гражданина Украины в базе данных МВД , а также в базе данных ГМС, которая осуществляет учет документов, признанных недействительными "без криминала" - например, в результате порчи или

Онлайн-сервис также позволяет по серии и номеру проверить не только внутренний и заграничный паспорта, но и ряд других документов, удостоверяющих личность.