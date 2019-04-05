?В Германии из-за давления защитников животных закрылась последняя пушная звероферма

Последняя в Германии звероферма, на которой разводились норки для производства меховых изделий, в городе Раден закрылась из-за давления защитников животных и строгого контроля ветеринарного ведомства.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Несмотря на то, что в ветеринарное ведомство земли округа Минден-Люббеке федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, осуществляющее надзор за деятельностью звероводческой фермы, еще не поступило официальное заявление на отзыв регистрации, представители организации по защите животных - Немецкого бюро по защите животных подтвердили, что звероферма уже прекратила свою деятельность.

"На ферме больше нет животных, все клетки стоят пустыми, очевидно, что производство было свернуто", - сообщил пресс-секретарь Немецкого бюро по защите животных Фабиан Штайнеке - Все указывает на то, что звероферма прекратила свою работу".

В середине марта 2019 года Немецкое бюро по защите животных опубликовало на сайте организации сделанное активистами при помощи дронов видео, показывающее, в каких условиях содержатся норки на звероферме в Радене. По словам Штайнеке, норки были помещены в тесные клетки, страдали от недостатка воды, не имели возможности лазать по клетке или покидать ее.

Несмотря на то, что условия содержания животных считались по закону приемлемыми, публикация видео вызвала широкий общественный резонанс. Проведенная после публикации видео проверка фермы сотрудниками ветеринарного ведомства показала, что клетки на ферме пустуют.

Владелец зверофермы Никита Бош отрицает, что жестоко обращался с животными. По его словам, если бы животные болели или страдали от ран, он бы не смог заработать на продаже их меха. Что будет с участком, на котором была расположена звероферма, Бош пока не решил.

По информации Немецкого бюро по защите животных, пушная звероферма в городе Раден была последней в Германии . В 2017 году закон об условиях содержания животных на зверофермах был ужесточен до такой степени, что этот бизнес просто перестал быть рентабельным. При этом звероферма в Радене имела официально освобождение от новых правил на переходный период до 2022 года.

Напомним, в начале января в Сербии вступил в силу запрет на убийство животных ради меха.