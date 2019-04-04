В сквере на Троещине неизвестные за ночь украли больше 300 саженцев кустарников и деревьев

В Деснянском районе Киева неизвестный за одну ночь украли из сквера более 300 саженцев различных растений. Об этом сообщает пресс-служба КП по содержанию зеленых насаждений на своей странице в Фейсбуке.

Фото: КП УЗН Деснянского района

Сквер на ул. Маяковского 2Б обнесли в ночь на 4 апреля.

"Это фото сквера Маяковского, 2Б, где установлен памятник Воину-добровольцю. Помните, еще несколько дней назад эта территория изобиловала пышными зелеными насаждениями. Сейчас жителей района встречают вот такие пустые, обнищавшие клочки земли. "Поблагодарим" за это извергов, варварски лишивших деснянцев возможности отдызать в живописном сквере", з- сказано в сообщении.

В КП также возмутились тем, что неизвестные фактически уничтожили сквер, созданный в честь защитников Родины.

Фото: КП УЗН Деснянского района

В сквере выкопали более 300 санженцев: 261 шт. можжевельника, 38 шт. сосны, 14 шт. барбариса, 12 шт. тиса, три розы и одну тую. Общую стоимость насаждений КП не указало.

"По данному факту возбуждено уголовное производство и мы надеемся, что преступники будут отвечать за свои действия перед законом", - сказано в сообщении коммунальщиков.

Фото: КП УЗН Деснянского района

Напомним, ранее стало известно, что КП "Киевзеленстрой" намерено заменить больные деревья на Крещатике - каштаны - платанами, которые больше приспособлены к городским условиям. По данным КП, восстановить и вылечить каштаны уже невозможно.