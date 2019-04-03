Пожарные погасили возгорание в Чернобыльской зоне

По состоянию на утро 3 апреля пожар в Чернобыльской зоне в районе поселка Полесское ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Информация о пожаре в зоне отчуждения вблизи поселка Полесское на открытой территории поступила вчера в 14:18. По данным спасателей, горели 20 гектаров поля и около 30 полуразрушенных зданий. Возгорание локализовали около 17:00.

Пожар ликвидировали в 7:00 утра. По данным спасателей, радиационный фон в Киеве и области сейчас не повышен. К тушению привлечены 98 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе пожарный самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

Напомним, накануне в Житомирской области пожар сухой травы едва не уничтожил малонаселенное село.