В Польше священники сожгли популярные книги о магах и вампирах

Среди сожженных книг оказались "Сумерки" Стефани Майер и романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Католические священники в северной Польше сожгли популярные художественные книги, которые, по их мнению, противоречат христианскому учению и христианской вере.

Фото: #facebook#.com/smsznieba

Евангельская группа "Fundacja SMS Z NIEBA" опубликовала фотографии сожжения у себя на Facebook-странице.

Среди сожженных книг оказались произведение Стефани Майер "Сумерки", романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а также талисманы, в частности фигурка слона, маска африканского племени, несколько изображений языческих богов.

Фото: #facebook#.com/smsznieba

Евангельская группа оправдывает свои действия библейскими цитатами, которые осуждают магию. Участники группы распространяют христианские сообщения через SMS.


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