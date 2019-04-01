В Польше священники сожгли популярные книги о магах и вампирах
Среди сожженных книг оказались "Сумерки" Стефани Майер и романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Католические священники в северной Польше сожгли популярные художественные книги, которые, по их мнению, противоречат христианскому учению и христианской вере.
Евангельская группа "Fundacja SMS Z NIEBA" опубликовала фотографии сожжения у себя на Facebook-странице.
Среди сожженных книг оказались произведение Стефани Майер "Сумерки", романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а также талисманы, в частности фигурка слона, маска африканского племени, несколько изображений языческих богов.
Евангельская группа оправдывает свои действия библейскими цитатами, которые осуждают магию. Участники группы распространяют христианские сообщения через SMS.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
01.04.2019 20:00