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В Польше священники сожгли популярные книги о магах и вампирах Среди сожженных книг оказались "Сумерки" Стефани Майер и романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Католические священники в северной Польше сожгли популярные художественные книги, которые, по их мнению, противоречат христианскому учению и христианской вере. Фото: #facebook#.com/smsznieba Евангельская группа "Fundacja SMS Z NIEBA" опубликовала фотографии сожжения у себя на Facebook-странице. Среди сожженных книг оказались произведение Стефани Майер "Сумерки", романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а также талисманы, в частности фигурка слона, маска африканского племени, несколько изображений языческих богов. Фото: #facebook#.com/smsznieba Евангельская группа оправдывает свои действия библейскими цитатами, которые осуждают магию. Участники группы распространяют христианские сообщения через SMS.

LB.ua

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