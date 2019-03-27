Украинский фильм "Домашние игры" участвует в конкурсе кинофестиваля goEast
Всего на кинофестивале в Висбадене покажут семь украинских картин.
Полнометражный документальный фильм Алисы Коваленко "Домашние игры" отобрали в основной конкурс кинофестиваля goEast в немецком Висбадене.
Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.
Всего в разных секциях покажут семь украинских картин.
Работу "Счастливые годы" Светланы Шимко отобрали в конкурс короткометражных фильмов.
Ко-продукцию с Польшей, Венгрией, Литвой и Италией – "Эфир" Кшиштофа Занусси – покажут в специальной программе, посвященной режиссеру.
"Три истории" Киры Муратовой – во внеконкурсной программе о 90-х. А "Улицу вдовы" Александра Балагуры покажут в программе "Симпозиум".
VR-проект про Майдан под названием "Aftermath" – в конкурсе "One Frame Award".
Кинофестиваль goEast проходит ежегодно в Висбадене и концентрируется на кинематографе Центральной и Восточной Европы.
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