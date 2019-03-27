Украинский фильм "Домашние игры" участвует в конкурсе кинофестиваля goEast

Всего на кинофестивале в Висбадене покажут семь украинских картин.

Украинский фильм "Домашние игры" участвует в конкурсе кинофестиваля goEast
Кадр из фильма "Домашние игры"
Фото: Предоставлено Алисой Коваленко

Полнометражный документальный фильм Алисы Коваленко "Домашние игры" отобрали в основной конкурс кинофестиваля goEast в немецком Висбадене.

Об этом сообщается на сайте кинофестиваля.

Всего в разных секциях покажут семь украинских картин.

Работу "Счастливые годы" Светланы Шимко отобрали в конкурс короткометражных фильмов.

Ко-продукцию с Польшей, Венгрией, Литвой и Италией – "Эфир" Кшиштофа Занусси – покажут в специальной программе, посвященной режиссеру.

"Три истории" Киры Муратовой – во внеконкурсной программе о 90-х. А "Улицу вдовы" Александра Балагуры покажут в программе "Симпозиум".

VR-проект про Майдан под названием "Aftermath" – в конкурсе "One Frame Award".

Кинофестиваль goEast проходит ежегодно в Висбадене и концентрируется на кинематографе Центральной и Восточной Европы.


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