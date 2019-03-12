В Одессе задержаны шесть человек, которые устроили стрельбу на кладбище
В багажнике автомобиля были обнаружены украденные живые цветы.
В Одессе полиция задержала на кладбище шесть человек, которые устроили стрельбу по могилам.
Пресс-служба патрульной полиции Одесской области, что правоохранители получили вызов о стрельбе на кладбище. Заявитель сообщил, что неизвестные развлекались на территории кладбища, стреляя по могилам из пистолета.
На месте инцидента патрульные обнаружили автомобиль ВАЗ, в котором находились три женщины и трое мужчин. Их задержали. В багажнике автомобиля были обнаружены украденные живые цветы. Также при проведении поверхностной проверки у одного из задержанных нашли пистолет.
На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъяли на экспертизу.
Напомним, утром 12 марта в Киеве обстреляли стены и окна второго и третьего этажей здания Голосеевского районного суда.
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12.03.2019 23:12