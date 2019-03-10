Десятки тысяч домов остались обесточенными из-за урагана в Польше
Трое человек получили ранения.
В Польше из-за сильного ветра с пятницы ранения получили трое человек, десятки тысяч домов остаются обесточенными. Об этом сообщает TVN24.
"Сегодня утром без электричества оставались почти 150 тысяч жителей. Ремонтные работы продолжаются без остановки", - сообщила Анна Адамкевич из Правительственного центра безопасности Польши.
Сообщается, что в пятницу ранения получили двое человек, на чей автомобиль упало сломанное дерево. В субботу дерево упало на 60-летнюю женщину, ее доставили в больницу.
По данным спасателей, чаще всего последствиями урагана были сломанные ветки деревьев на улицах, а также повреждения линий электропередачи.
"Сильный ветер вызвал повреждение крыш более 100 домов в основном на юге Польши, 20 крыш вообще сорвало", - сообщил представитель Государственной пожарной службы Польши Павел Фронтчак.
В воскресенье Институт метеорологии и водного хозяйства также сделал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Особенно сильный ветер будет наблюдаться в восточной части страны.
Напомним, сегодня ночью из-за мощного ветра в центре Львова сорвало крышу с жилого дома. В Виннице в результате падения дерева погибла 11-летняя девочка.
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