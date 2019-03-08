Из-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человека

Возле ночного клуба в Одессе 8 марта произошла поножовщина, в результате которой пострадали шесть человек. Четверо из них госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Полиция начала по факту произошедшего уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 (покушение на преднамеренное убийство двоих или более лиц) Уголовного кодекса Украины и устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к нему. Ведется следствие.

Одесское издание "Думская" пишет, что конфликт произошел в баре Laila в Одессе на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской, и был межнациональным.

"Группа представителей одной этнической группы пыталась зайти в заведение, принадлежащее представителям другой национальности. Их не пустила охрана. Завязалась драка, в которой приняли участие посетители ресторана", - рассказал собеседник изданию.

Однако советник начальника главного управления полиции Одесской области Руслан Форостяк в фейсбуке написал, что "речь вовсе не идет о межнациональной розни, скорее конфликт на почве "зеленого змия", как говорят, бытовуха".