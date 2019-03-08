Из-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человека

Полиция заявила, что конфликт произошел на "почве зеленого змия".

Из-за поножовщины возле ночного клуба в Одессе госпитализированы четыре человека
Фото: google.com.ua

Возле ночного клуба в Одессе 8 марта произошла поножовщина, в результате которой пострадали шесть человек. Четверо из них госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Полиция начала по факту произошедшего уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 (покушение на преднамеренное убийство двоих или более лиц) Уголовного кодекса Украины и устанавливает обстоятельства происшествия и причастных к нему. Ведется следствие.

Одесское издание "Думская" пишет, что конфликт произошел в баре Laila в Одессе на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской, и был межнациональным.

"Группа представителей одной этнической группы пыталась зайти в заведение, принадлежащее представителям другой национальности. Их не пустила охрана. Завязалась драка, в которой приняли участие посетители ресторана", - рассказал собеседник изданию.

Однако советник начальника главного управления полиции Одесской области Руслан Форостяк в фейсбуке написал, что "речь вовсе не идет о межнациональной розни, скорее конфликт на почве "зеленого змия", как говорят, бытовуха".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессе напали на журналистаВ Одессе напали на журналиста
В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"В Виннице женщина отдала мошеннице 5 млн гривен "за снятие порчи"
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
В Киеве воры ограбили квартиру и украли собаку
Секс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнениемСекс-скандал в университете имени Тараса Шевченко закончился увольнением
Блок рекламы


Похожие новости
В Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончикаВ Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика
В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человекаВ американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека
В Одессе напали на журналистаВ Одессе напали на журналиста
Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"Из-за взрыва газового баллона во время ремонта водопровода погиб работник "Харьковводоканала"
В Киеве эвакуировали подъезд из-за привязанного к двери муляжа гранатыВ Киеве эвакуировали подъезд из-за привязанного к двери муляжа гранаты
В конотопской школе из-за применения газового баллончика пострадали 6 детейВ конотопской школе из-за применения газового баллончика пострадали 6 детей
СТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с MaruvСТБ может отказаться от проведения нацотбора на Евровидение из-за скандала с Maruv
В Одессе мужчина подорвался на гранатеВ Одессе мужчина подорвался на гранате
Спасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогодыСпасатели не могут спустить тела туристов, погибших на горе Поп Иван, из-за непогоды
Из-за бомбы времен Второй мировой в Париже эвакуировали 1600 человекИз-за бомбы времен Второй мировой в Париже эвакуировали 1600 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости