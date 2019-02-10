Полиция задержала 20-летнего "минера" автовокзала в Ровно

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

За "минирование" вокзала в Ровно 20-летнему жителю Ровненской области грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает Нацполиция области.

По информации правоохранителей, 9 февраля около 21:10 поступило сообщение, что автовокзал в Ровно заминирован.

"На место происшествия направили все экстренные службы для обследования помещения вокзала и прилегающей территории. Правоохранители ограничили движение, подъезды к автовокзалу и эвакуировали около 40 человек персонала и посетителей, ожидавших транспорт. Пока работники взрывотехнической службы обследовали территорию и искали опасные предметы, "минер" снова позвонил в полицию и сообщил, что пошутил", - говорится в сообщении.

Никаких опасных предметов правоохранители не обнаружили.

Полицейские установили местонахождение заявителя и доставили 20-летнего жителя Сарненского района в Ровенский отдела полиции. По словам правоохранителей, это уже не первый подобный поступок молодого человека - в прошлом году он минимум трижды ложно сообщал о различных событиях, которые не нашли своего подтверждения.

В рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от двух до шести лет.