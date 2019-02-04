В Харькове на свалку выбросили трупы зараженных АЧС свиней

Около 30 мертвых свиней были обнаружены на пустыре по улице Бучмы в Харькове. Сообщение об этом поступило в Московский отдел полиции в 23:34 1 февраля от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует пресс-служба областной полиции.

По результатам исследований, проведенных региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, в патологическом материале был обнаружен ДНК вирус африканской чумы свиней.

Полиция Харькова открыла уголовное производство по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил). Правоохранители ищут лиц, причастных к преступлению.

Напомним, африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.