До 40 тыс. жителей Бердянска снова остались без водоснабжения
В воскресенье в городе произошел повторный обвал коллектора
В Бердянске без центрального водоснабжения остались от 30 до 40 тыс. человек в результате повторного обвала магистрального канализационного коллектора. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.
Обвал произошел вечером 3 февраля, с 19:00 прекращена централизованная подача воды в отдельных частях Бердянска: Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра (от пр. Азовского до пр. Восточного, от ул. Консульской до ул. Горького).
По данным коммунального предприятия "Бердянскводоканал", произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора. На данный момент обустраивается временная перекачка стоков с этого участка.
В городе частично ограничено движение автотранспорта, на месте провала коллектора на Мелитопольском шоссе продолжают укладывать новые пластиковые трубы.
Напомним, на прошлой неделе около 70 жителей города оставались без воды из-за аварии на коллекторе 27 января. Бердянск обратился в областную администрацию с просьбой выделить из резервного фонда 21,7 млн гривен на ремонт городской аварийной канализации.
По факту отключения центрального водоснабжения открыто уголовное производство, полиция расследует масштабную аварию канализации и отключение водоснабжения как служебную халатность.
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