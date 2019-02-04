До 40 тыс. жителей Бердянска снова остались без водоснабжения

В воскресенье в городе произошел повторный обвал коллектора

До 40 тыс. жителей Бердянска снова остались без водоснабжения
Горсовет Бердянска
Фото: gorod-online.net

В Бердянске без центрального водоснабжения остались от 30 до 40 тыс. человек в результате повторного обвала магистрального канализационного коллектора. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Обвал произошел вечером 3 февраля, с 19:00 прекращена централизованная подача воды в отдельных частях Бердянска: Колония, Макорты, Слободка, Коса и часть Центра (от пр. Азовского до пр. Восточного, от ул. Консульской до ул. Горького).

По данным коммунального предприятия "Бердянскводоканал", произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора. На данный момент обустраивается временная перекачка стоков с этого участка.

В городе частично ограничено движение автотранспорта, на месте провала коллектора на Мелитопольском шоссе продолжают укладывать новые пластиковые трубы.

Напомним, на прошлой неделе около 70 жителей города оставались без воды из-за аварии на коллекторе 27 января. Бердянск обратился в областную администрацию с просьбой выделить из резервного фонда 21,7 млн гривен на ремонт городской аварийной канализации.

По факту отключения центрального водоснабжения открыто уголовное производство, полиция расследует масштабную аварию канализации и отключение водоснабжения как служебную халатность.


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