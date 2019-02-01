Киевский грабитель-"спайдермэн" получил семь лет тюрьмы

Следствие установило его причастность к 10 разбойным нападениям.

Киевский грабитель-"спайдермэн" получил семь лет тюрьмы
Чтобы скрыть лицо, грабитель надевал детские маскарадные маски "Человека-паука" и "Бэтмена"
Фото: segodnya.ua

Суд Киева приговорил к семи годам лишения свободы 35-летнего местного жителя, который грабил кредитные учреждения в маскарадных масках.

Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры в Фейсбуке.

Отмечается, что следствие установило причастность мужчины к 10 разбойным нападениям на различные кредитные учреждения с начала марта 2018 года. Общий размер материального ущерба составил почти 80 тыс. гривен. Чтобы скрыть лицо, грабитель надевал детские маскарадные маски "Человека-паука" и "Бэтмена".

По результатам судебного рассмотрения районный суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.187 (разбой) и ч.2 ст.263 (незаконное хранение оружия) Уголовного кодекса и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения обвиняемому в виде содержания под стражей суд оставил без изменений.

Напомним, в марте прошлого года суд приговорил к восьми годам тюрьмы "шоколадного" грабителя Владислава Иваницкого, который получил такое прозвище за то, что оставлял шоколад на месте преступления.


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