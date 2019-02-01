Полиция установила заказчика нападения на офицера в Харькове

Подозреваемый скрывается за границей.

Полиция установила заказчика нападения на офицера в Харькове
На месте нападения на офицера Логвиненко
Фото: npu.gov.ua

Полиция установила личность и собрала доказательную базу для объявления подозрения заказчику нападения на офицера уголовного розыска Алексея Логвиненко, который произошел 16 января 2019 года в Харькове. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По словам замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, продолжается розыск исполнителей покушения на жизнь полицейского. Также он призвал усилить работу по сбору доказательств.

"На сегодня собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей. Однако работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – должен быть тщательным и всесторонним", - сказал Абороськин.

Напомним, 16 января двое неизвестных в балаклавах напали на офицера полиции, когда он выходил из подъезда. Нападавшие ударили мужчину, а затем стреляли в область головы, после чего скрылись с места происшествия. Следствие рассматривает две основные версии: причастность офицера к расследованию убийства участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), а также то, что Логвиненко документировал организованную преступную группу, действующую в регионе.


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