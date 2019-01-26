В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище

Мужчину засыпало зерном.

В Харьковской области работник погиб из-за падения в зернохранилище

В Харьковской области в с. Губаревка погиб мужчина, которого засыпало зерном. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"По предварительным данным, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее в Харьковской области отец выбросил 5-летнего сына из окна 4 этажа.


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