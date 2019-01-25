В Карпатах заблудился гражданин Германии

Поиски ведутся второй день.

Вечером 24 января в Карпатах во время катания на лыжах на горе Драгобрат (Раховский район Закарпатской области) заблудился гражданин Германии.

Пресс-служба областного управления ГосЧС заявила, что сообщение о пропаже мужчины 1971 года рождения поступило спасателям в 19:45.

Они обследовали полонину Драгобрат и прилегающие территории. около 22:30 в направлении полонины Урда нашли лыжи, которые могли принадлежать немцу, но на самой полонине его не нашли.

Утром 25 января поиски продолжили. К поисковым работам привлечены 23 сотрудника Раховского, Ясинянского, Лазещинского и Ужгородского горных поисково-спасательных отделений, общественные спасатели и волонтеры. Сотрудники лесного и охотничьего хозяйства обходят домики лесников и пастухов.

Напомним, 20 января в Карпатах в районе горы Парашка погиб турист 1987 года рождения.

6 января в Карпатах пропали три лыжника, одного из них нашли мертвым. 7 января спасатели нашли второго мужчину. Третий лыжник - 34-летний киевлянин - прождал спасателей в горах пять дней.