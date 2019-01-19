В Сумах полиция раскрыла убийство 23-летней давности

Преступник застрелил своего знакомого, чтобы не возвращать ему денежный долг.

В Сумах полиция раскрыла убийство 23-летней давности
Фото: Виталий Мирошниченко

Полиция Сум раскрыла убийство, совершенное в 1996 году. Подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает региональное управление полиции.

Убийство произошло 3 марта 1996 года. Местный житель был убит выстрелом в грудь в подъезде собственного дома. Однако злоумышленника задержать не удалось. Сегодня стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.

"Почти через 23 года злоумышленник все-таки был разоблачен. Им оказался 52-летний ранее неоднократно судимый знакомый убитого. Сегодня полицейские окончательно выяснили обстоятельства преступления. Убийство было совершено из корыстных побуждений. Чтобы не возвращать одолженные деньги, злоумышленник, прихватив охотничье ружье, предварительно устроил засаду в подъезде дома, где жил кредитор. И чуть тот появился на лестнице - выстрелил в него", - рассказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве, досудебное следствие продолжается.

Напомним, на прошлой неделе в международном автомобильном пункте пропуска "Мамалыга" при попытке въезда в Украину пограничники обнаружили и задержали мужчину, который был в розыске с 1999 года по подозрению в убийстве, совершенному на территории Италии.


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