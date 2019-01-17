За четыре года более 200 человек в мире умерли из-за селфи

Более половины смертей произошли в Индии.

За последние четыре года более 200 человек в мире умерло при попытке сделать селфи. Около двух третей из этих случаев связанны с высотой, водой или их комбинацией. Более половины смертей произошли в Индии, сообщает Голос Америки со ссылкой на издание "1843".

В частности, в октябре 2018 года канадский рэпер забился насмерть, снимая себя на крыле легкого самолета. В том же месяце пара погибла, упав с обрыва в национальном парке "Йосемити", рассказывает издание.

Исследовательница в области технологий и обучения в Университете Западного Сиднея Джоан Орландо обвиняет механизмы социальных медиа, которые вознаграждают постоянное одобрение от других. Алгоритмы в социальных медиа побуждают людей делать рискованные селфи, проталкивая такие фотографии в новостные ленты большего количества пользователей и обеспечивая им большую популярность, что как раз и мотивирует людей.

Кроме смартфонов, камеры GoPro также поощряют людей к опасным селфи. Такие камеры можно цеплять на голову и снимать захватывающие видео, участвуя в экстремальных видах спорта. Бегуны и велосипедисты используют игровые приложения для фитнеса, вроде Strava, чтобы соревноваться друг с другом и получать "значки" как награду за достижения. Это может подталкивать человека выбирать опаснее маршрут вниз с горного склона, например, чтобы попасть в число лидеров на онлайн-табло, отмечает издание.

Некоторые платформы пытаются решить проблему, ограничивая для несовершеннолетних доступ к контенту, который может вызвать у них желание повторить опасные трюки. Однако существуют сайты, которые как раз и хранят такие фотографии и видео в свободном доступе, отмечается в материале.