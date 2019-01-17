Полиция Львова по горячим следам задержала "минера" супермаркетов

Мужчина сообщил о взрывчатке, якобы заложенной в двух магазинах.

Полицейские 17 января задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании супермаркетов во Львове. Об этом сообщило региональное управление полиции.

"Как установили полицейские, к совершению преступления причастен 40-летний львовянин. Вскоре суд изберет для него меру пресечения", - сказано в сообщении.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, вечером 16 января во Львове эвакуировали около 1500 покупателей и сотрудников из двух супермаркетов из-за сообщения о минировании. Угроза не подтвердилась.