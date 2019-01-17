Полиция Львова по горячим следам задержала "минера" супермаркетов

Мужчина сообщил о взрывчатке, якобы заложенной в двух магазинах.

Полиция Львова по горячим следам задержала
Фото: пресс-служба Нацполиции

Полицейские 17 января задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о минировании супермаркетов во Львове. Об этом сообщило региональное управление полиции.

"Как установили полицейские, к совершению преступления причастен 40-летний львовянин. Вскоре суд изберет для него меру пресечения", - сказано в сообщении.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, вечером 16 января во Львове эвакуировали около 1500 покупателей и сотрудников из двух супермаркетов из-за сообщения о минировании. Угроза не подтвердилась.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре КиеваПолиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева
Полиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIOПолиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIO
Пожар на химзаводе в Калуше началась из-за нарушения правил безопасности, - полицияПожар на химзаводе в Калуше началась из-за нарушения правил безопасности, - полиция
Полиция Киева установила еще двух подозреваемых в летнем погроме городской электричкиПолиция Киева установила еще двух подозреваемых в летнем погроме городской электрички
Полиция задержала подозреваемых в покушении на убийство ирпенского застройщикаПолиция задержала подозреваемых в покушении на убийство ирпенского застройщика
Полиция установила личность девушки, найденной в чемодане в ДнепреПолиция установила личность девушки, найденной в чемодане в Днепре
Полиция Киева разыскивает женщину, ушедшую из дому после убийства дочериПолиция Киева разыскивает женщину, ушедшую из дому после убийства дочери
Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве двух харьковских студенток (обновлено)Полиция Турции задержала подозреваемого в убийстве двух харьковских студенток (обновлено)
В убийстве двух студенток в Харькове полиция подозревает 20-летнего гражданина ТурцииВ убийстве двух студенток в Харькове полиция подозревает 20-летнего гражданина Турции
Полиция прекратила поиски четырех лыжников, попавших под лавину в НорвегииПолиция прекратила поиски четырех лыжников, попавших под лавину в Норвегии
Последние новости
Подгружаем последние новости